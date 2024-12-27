تسمم 32 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة فقط!

لقي 3 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور، وتم إنقاذ 32 آخرين من الإختناق بالغاز، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2729 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 172 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 199 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الإختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 7 تدخلات، تم خلالها إسعاف 32 شخصًا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.