تسمم 36 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 2683 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 16 تدخلا، أسفرت عن إسعاف 37 شخصا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، فسجلت ذات المصالح، 123 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 07 أشخاص وجرح 125 آخرين.

