تسمم 4 أشخاص بالغاز في البليدة

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي بحي 5000 مسكن عدل سيدي سرحان بولاية البليدة.

وحسب مصالح الحماية، تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، بحي 5000 مسكن عدل سيدي سرحان، بلدية ودائرة بوعينان.

خلف الحادث تسمم 04 أشخاص من جنس أنثى، لهن ضيق في التنفس، تم إسعافهن ونقلهن الى المستشفى المحلي.

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