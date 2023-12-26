تسمم 4 أشخاص بالغاز في البويرة

تعرض أربعة (04) أشخاص، صبيحة اليوم الثلاثاء، لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بالمكان المسمى قرية اغوراس بلدية و دائرة الحيزر ولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 05سا05د من أجل حادث. تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بالمكان المسمى قرية اغوراس بلدية و دائرة. الحيزر.

حيث خلف الحادث تسمم 04 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 26و 56 سنة قدمت لهما الإسعافات ونقلهم الى المستشفى، حسب ذات المصدر.

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