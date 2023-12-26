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أخبار الجزائر

تسمم 4 أشخاص بالغاز في البويرة

بقلم ع.ع
تسمم 4 أشخاص بالغاز في البويرة
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تعرض أربعة (04) أشخاص، صبيحة اليوم الثلاثاء، لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بالمكان المسمى قرية اغوراس  بلدية و دائرة  الحيزر ولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 05سا05د من أجل حادث. تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بالمكان المسمى قرية اغوراس  بلدية و دائرة. الحيزر.

حيث خلف الحادث تسمم 04 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 26و 56 سنة  قدمت لهما الإسعافات ونقلهم الى المستشفى، حسب ذات المصدر.

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