تسمم 4 أشخاص بالغاز في النعامة

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بمسكن عائلي بحي الياسمين ببلدية المشرية بولاية النعامة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية المشرية لأجل إنقاذ وإسعاف 4 أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، مع تسجيل عدم وجود قنوات صرف الغازات المحترقة وانعدام للتهوية بمسكن عائلي بحي الياسمين ببلدية ودائرة المشرية.

حيث أسفر هذا الحادث، عن تسمم 4 أشخاص من كلا الجنسيين تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و 39 سنة، ولديهم صعوبة في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية الأخوين شنافة بالمشرية.

كما ذكّرت مديرية الحـمايـة المدنية لولاية النعامة المواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل. وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.

