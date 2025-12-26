إعــــلانات
أخبار الجزائر

تسمم 4 أشخاص بالغاز في باتنة والمدية

بقلم نادية بن طاهر
تسمم 4 أشخاص بالغاز في باتنة والمدية
  • 70
  • 0

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من أجل إسعاف 4 أشخاص تعرضوا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ولايتي باتنة والمدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض شخصين، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة المتواجدة في رواق الشقة، بحي ماسينيسا، ببلدية عين التوتة في باتنة.

وخلف الحادث تسمم شخصين، يبلغان من العمر 30 سنة و47 سنة، لهما صعوبة في التنفس. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

فيما تدخلت ذات المصالح، من أجل اسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي دورة الشيخ بن عيسى، ببلدية المدية.

وخلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى، تبلغان من العمر 27 سنة و53 سنة، لهما صعوبة في التنفس وغثيان. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5RsMY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer