تسمم 4 أشخاص بالغاز في باتنة والمدية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من أجل إسعاف 4 أشخاص تعرضوا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ولايتي باتنة والمدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض شخصين، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة المتواجدة في رواق الشقة، بحي ماسينيسا، ببلدية عين التوتة في باتنة.

وخلف الحادث تسمم شخصين، يبلغان من العمر 30 سنة و47 سنة، لهما صعوبة في التنفس. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

فيما تدخلت ذات المصالح، من أجل اسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي دورة الشيخ بن عيسى، ببلدية المدية.

وخلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى، تبلغان من العمر 27 سنة و53 سنة، لهما صعوبة في التنفس وغثيان. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.