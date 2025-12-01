تسمم 4 أشخاص بالغاز في تيارت

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 1500 مسكن بلدية ودائرة تيارت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا10د من أجل إسعاف 04 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 1500 مسكن بلدية ودائرة تيارت.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

