تسمم 4 أشخاص بالغاز في سطيف

أصيب 04 أشخاص بتسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سطيف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 03سا37د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بمسكن فردي R+1 بحي الجرمان، ببلدية ، دائرة العلمة

خلف الحادث تسمم 04 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة و 21 سنة ، لهم ضيق في التنفس ، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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