تسمم 4 أشخاص بالغاز في عنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الاثنين، حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون منبعث من سخان الماء في ولاية عنابة.

كما افاد بيان الحماية، أن الحادث وقع على الساعة الرابعة و5 دقائق. في المكان المسمى حي 8 ماي 1945 بلدية ودائرة عنابة.

في حين خلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و61 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن سينا.

أرقام مرعبة إختناقا.. تسجيل 100 وفاة منذ بداية السنة

وقال النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية. أنه تم تسجيل أرقام مرعبة للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون سنة 2023 مقارنة بالسنوات الماضية.

كما أضاف برناوي، خلال استضافته بالتلفزيون العمومي، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة إختناقا بالغاز في أقل من 3 أشهر منذ بداية سنة 2023. كما تم إنقاذ 1330 شخصا آخر من موت محقق خلال نفس الفترة. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 56 حالة وفاة خلال شهر جانفي. و34 حالة وفاة في فيفري و10 حالات في الأسبوع الأول فقط من مارس.

في حين، أشار ذات المتحدث، أنه لاحظنا مع عودة موجة البردـ تكثر حالات الإختناق بالغاز نتيجة التصرفات الخطيرة التي عادة ما تؤدي إلى الوفاة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الاثنين، انفجار الغاز داخل منزل أرضي متبوع بحريق في ولاية المدية. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانفجار وقع على الساعة 4:45 صباحا بحي المصلى بلدية ودائرة المدية.

وأضاف البيان ذاته، أن الحادث وقع إثر تسرب الغاز في منزل أرضي 1R+. كما خلف الحادث 8 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 80 سنة لهم إصابات متعددة. وحروق من الدرجة الثانية وجروح.

في حين، قامت الحماية المدنية، باسعاف الضحايا الثمانية، و نقلهم إلى مستشفى المدية.