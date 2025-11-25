تسمم 4 أشخاص بالغاز في قالمة

أصيب 4 أشخاص بتسسم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بوسط بلدية برج صباط في ولاية قالمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية،أنها تدخلت على الساعة 07سا59د من أجل إسعاف 04 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بوسط بلدية برج صباط دائرة وادي زناتي.

حيث خلف الحادث تسمم 04 أشخاص يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور