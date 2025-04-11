تسمم 4 أشخاص بالغاز في قسنطينة

تدخلت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم الجمعة على الساعة العاشرة و32 دقيقة، إثر تسجيل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية قسنطينة، وبالضبط بحي الشمسية التابع لبلدية عين السمارة، دائرة الخروب.

وحسب ما أفادت به بيان للحماية المدنية ، فإن الحادث نجم عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل مسكن عائلي، ما أدى إلى تسمم أربعة أشخاص من أفراد العائلة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العناية الطبية اللازمة.