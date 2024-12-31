تسمم 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون ببومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إجلاء 4 أشخاص بعد تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي سطاطير، بلدية و دائرة دلس بولاية بومرداس.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي سطاطير، بلدية و دائرة دلس.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و 24 سنة. تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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