تسمم 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالبليدة

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى 100 مسكن ديار البحري، بلدية بني مراد، بولاية البليدة.

من جهتها، اوضحت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 10سا 17د. من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى 100 مسكن ديار البحري، بلدية بني مراد، دائرة أولاد يعيش.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 04 أشخاص من عائلة لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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