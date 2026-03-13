تسمم 4 أفراد من عائلة بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منزل بولاية غليزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء داخل منزل بحي 70 مسكن الانتصار، ببلدية ودائرة غليزان.

وأفادت ذات المصالح أن التدخل كان على الساعة 17:59. حيث أسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 8 و62 سنة. عانوا من ضيق في التنفس جراء استنشاق الغاز.

وقد قدمت الإسعافات الأولية للضحايا بعين المكان. قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لمواصلة تلقي العلاج، فيما تبقى أسباب الحادث مرتبطة. بتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من سخان الماء داخل المسك