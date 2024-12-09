تسمم 4 فتيات بالغاز في المسيلة

تمكنت إسعافات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 4 أشخاص، تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى مدرسة حي الشرطة بلدية بن سرور في المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرض 4 أشخاص للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الغازات المحترقة من موقد يعمل بغاز المدينة.

وخلّف الحادث تسمم 4 أشخاص من جنس أنثى تبلغ أعمارهن حوالي 11 سنة، لهن ضيق في التنفس وحالات صدمة.

هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى بن سرور، حسب ذات المصادر.