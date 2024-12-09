إعــــلانات
أخبار الجزائر

تسمم 4 فتيات بالغاز في المسيلة

بقلم نور الهدى زموري
تسمم 4 فتيات بالغاز في المسيلة
  • 77
  • 0

تمكنت إسعافات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 4 أشخاص، تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى مدرسة حي الشرطة بلدية بن سرور في المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرض 4 أشخاص للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الغازات المحترقة من موقد يعمل بغاز المدينة.

وخلّف الحادث تسمم 4 أشخاص من جنس أنثى تبلغ أعمارهن حوالي 11 سنة، لهن ضيق في التنفس وحالات صدمة.

هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى بن سرور، حسب ذات المصادر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4bu1T
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر