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أخبار الجزائر

 تسمم 4 نساء بالغاز في العاصمة

بقلم عايدة.ع
 تسمم 4 نساء بالغاز في العاصمة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم 04 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بشارع عمر خديس ببلدية و دائرة باب الوادي بالعاصمة.

وأفادت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 08سا18د، من أجل حادث تسمم 04 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بشارع عمر خديس ببلدية و دائرة باب الوادي بولاية الجزائر.

وحسب المصدر نفسه، خلف الحادث تسمم 04 ضحايا من عائلة واحدة من جنس أنثى. تتراوح أعمارهن مابين 08 سنوات و 51 سنة ، لهن صعوبة في التنفس تم إسعافهن و نقلهن إلى المستشفى المحلي.

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