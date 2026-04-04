تسمم 4 نساء داخل حمام في عنابة

تعرضت 4 نساء للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، إثر حادث وقع داخل حمام يقع بـ12 نهج ألزاط ببلدية ودائرة عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت المصالح المسعفة في حدود الساعة 11:51 صباحاً. لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا اللواتي وُجدن في حالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز القاتل.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 نساء تتراوح أعمارهم بين 37 و73 سنة. حيث تم إسعافهن في عين المكان قبل نقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.