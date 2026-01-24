تسمم 49 شخصا بالغاز خلال يوم واحد

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تعرض 49 شخصا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي تدخلات مصالح الحماية المدنية. خلال نفس الفترة، 2898 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها، بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، 22 تدخلا. حيث تم إسعاف 49 شخصًا، و6 حالات وفاة.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة 106 تدخلا، في عدة حوادث خلفت 119 جريحًا، و3 حالات وفاة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور