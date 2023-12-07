تسمم 5 أشخاص بالغاز بوهران

أصيب خمسة (05) أشخاص، بصعوبة في التنفس إثر تعرضهم إلى التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ، بلدية سيدي الشحمي و دائرة السانية بولاية وهران.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت اسعافاتها على الساعة 01سا48د من أجل انقاذ أشخاص. لهم صعوبة في التنفس إثر تعرضهم إلى التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء .

وخلف الحادث تسمم 05 أشخاص تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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