تسمم 5 أشخاص بالغاز في البيض والجلفة

تعرض 3 أشخاص، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بحي قصر بلخيرة، ببلدية البيض.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تسمم 3 أشخاص بالغاز، لهم ضيق في التنفس. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تعرض شخصين آخرين، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بحي القندوز، ببلدية ودائرة حاسي بحبح في الجلفة.

وخلف الحادث تسمم شخصين، لهما ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.