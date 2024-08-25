تسمم 5 أشخاص بالغاز في المدية

تعرض 5 أشخاص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم الأحد، بالمكان المسمى سوق الفلاح ببلدية قصر البخاري في المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة الواحدة زوالاً، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وخلف الحادث تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة، لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و65 سنة.

هذا وتم إسعاف الضحايا بعين المكان، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.