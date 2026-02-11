تسمم 5 أشخاص بالغاز في النعامة

تمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية المشرية، اليوم الأربعاء، على الساعة 06 سا و 30 دقيقة صباحاً ، من إنقاذ وإسعاف 5 أشخاص. تعرضوا لتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمسكن عائلي بحي المنظر الجميل ببلدية و دائرة المشرية. ولاية النعامة.

وسجلت الحماية المدنية، أن سبب التسمم بالغاز هو إنعدام للتهوية، وتلف قنوات صرف الغازات المحترقة (اللولبي).

وأسفر هذا الحادث عن تسمم 5 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 04-42 سنة. واعون و لهم صعوبة في التنفس. تم إسعافهم و إجلاؤهم إلى المؤسسة الإستشفائية الأخوين شنافة بالمشرية.

وذكرت مديرية الحـمايـة المدنيـة لولاية النعامة المواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائية. والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة. مع الحرص على ترك منافذ للتهوية ، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.

