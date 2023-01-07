تسمم 5 أشخاص بالغاز في تلسمان

تمكنت مصالح الحماية المدنية في تلمسان، من إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إنقاذ 5 أشخاص، غثر تعرضهم للاختناف بسبب الغاز المنبعث من المدفأة.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى البراق ببلدية السواحلية التابعة لدائرة غزوات في ولاية تلمسان.

هذا وقدمت للضحايا، الاسعافات الأولية بعين المكان ثم حولوا من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مستشفى الغزوات.