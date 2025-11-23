تسمم 5 أشخاص بالغاز في سعيدة

أصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الدخان، بحي مخلوف بن ديدة، بلدية سعيدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 01سا17د لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من قناة تصريف الدخان ، بحي مخلوف بن ديدة، بلدية ودائرة سعيدة.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أفراد من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 08 و56 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

