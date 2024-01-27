تسمم 5 أشخاص بالغاز في عنابة
بقلم عايدة.ع
تعرض 5 أشخاص لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخانة الماء بعنابة.
وأوضحت مصالح الحماية المدينة ان اسعافاتها تدخلت على الساعة 22سا41د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي باتريس لوممبا بلدية و دائرة عنابة.
حيث خلف الحادث تسمم 05 أفراد من عائلة واحدة لهم حالة غثيان ،تتراوح أعمارهم بين 08 سنوات و 45 سنة ،تم اسعافهم و نقلهم إلى القطاع الصحي وسط المدينة، حسب ذات المصدر.
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