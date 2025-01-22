تسمم  5 أشخاص بالغاز في قسنطينة

أُصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالوحدة الجوارية 09 مجمع سكني المدينة الجديدة علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالوحدة الجوارية 09 مجمع سكني المدينة الجديدة علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب.

حيث خلّف الحادث إصابة 05 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم بين (04 سنوات و 64 سنة)، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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