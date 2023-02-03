تسمم 5 أشخاص بغاز مدفأة تقليدية بالفحم في تيزي وزو

تعرض 5 أشخاص للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تقليدية بالفحم في ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية لذراع الميزان على الساعة الثانية في هذا الحادث.

أين تم إسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا إلى تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تقليدية بالفحم.

وتم اسعاف الضحايا والذين تترواح أعمارهم بين سنتين و70 سنة، ونقلهم إلى مستشفى ذراع الميزان.