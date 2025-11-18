إعــــلانات
تسمم 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز في برج بوعريريج

بقلم عايدة.ع
تسمم 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز في برج بوعريريج
تعرض 5 أشخاص لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 90 مسكن، ببلدية برج بوعريريج. 

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا25د لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي 90 مسكن، بلدية ودائرة  برج بوعريريج.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة، يعانون من صعوبة في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

