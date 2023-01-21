تسمم 6 أشخاص بالغاز في العاصمة والمدية

تدخلت مصالحنا صبيحة اليوم السبت، بالمكان المسمى حي لافاليز، ببلدية عين طاية من أجل إسعاف وإجلاء شخصين إمرأة 23 سنة وطفل 14سنة. جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. كما تم نقل الضحايا إلى مستشفى عين طاية.

في حين، تم انقاذ واسعاف 4 مختنقين بغاز أول أوكسيد الكربون بولاية المدية. وهذا في حدود الساعة 14 سا و40 دقيقة بالمكان المسمى حي تاخبيت بلدية ودائرة المدية.

كما يتعلق الأمر بـ3 اناث تتراوح اعمارهم بين 6 سنوات و56 سنة، وضحية جنس ذكر يبلغ من العمر 3 سنوات. لديهم ضيق في التنفس وفي حالة غثيان أختنقوا جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.