تسمم 6 أشخاص بالغاز في المدية

تعرض 6 أشخاص، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمنزلهم العائلي الكائن بالمكان المسمى أولاد شريفي، ببلدية سيدي زهار في المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة الواحدة ليلا، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من المدفأة.

وخلف الحادث تسمم 6 أشخاص من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و49 سنة. لهم صعوبة في التنفس وقيئ وآلم في الرأس والبطن. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.