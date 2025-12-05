تسمم 6 أشخاص بالغاز في برج بوعريريج

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، لأجل إسعاف 6 أشخاص، تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف 4 أشخاص من عائلة واحدة. تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 18 فيفري، ببلدية الياشير.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص، وجدوا في حالة غثيان وصعوبة في التنفس. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية، صباح اليوم، لأجل إسعاف شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى أولاد عطية، ببلدية مجانة.

وخلف الحادث تسمم شخصين في حالة غثيان وصعوبة في التنفس، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.