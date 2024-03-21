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أخبار الجزائر

تسمم 6 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة

بقلم عايدة.ع
تسمم 6 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث اختناق 6 أشخاص جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بتجزئة سيدي الشيخ رقم 138 بلدية و دائرة سعيدة.

وأفادت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 05سا33د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بتجزئة سيدي الشيخ رقم 138 بلدية و دائرة سعيدة.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم مابين 14 سنة و 56 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى أحمد مدغري.

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