تسمم 7 أشخاص بالغاز خلال 24 ساعة

تم إسعاف 7 أشخاص، جراء تعرضهم لحوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2416 تدخلا، بمعدل تدخل كل 35 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 146 تدخلاً، حيث خلّفت هذه التدخلات 178 جريحا وحالتا وفاة.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، فسجلت ذات المصالح 48 تدخلاً، تم من خلالها إنقاذ 44 شخصا. فيما تم تسجيل حالتا وفاة.

فيما تم تسجيل تدخلين في حوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون، تم خلالهما إسعاف 7 أشخاص.