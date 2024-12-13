تسمم 7 أشخاص بالغاز في البيض

تعرض 7 أشخاص، فجر اليوم الجمعة، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد، بالمكان المسمى قرية أولاد عمران، ببلدية البيض.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تم التدخل في هذا الحادث، حوالي الساعة الرابعة صباحا. أين تعرض الضحايا للإختناق بالغاز المنبعث من موقد، تم استعماله لغرض تدفئة.

وخلف الحادث تسمم 7 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح ٱعمارهم بين سنة و50 سنة.

الضحايا لهم ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البيض.