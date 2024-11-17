تسمم 7 أشخاص بالغاز في المسيلة وعنابة

أصيب 7 أشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بكل من ولايتي المسيلة وعنابة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي القطب السكني، بلدية و دائرة المسيلة

حيث خلف الحادث إصابة عائلة متكونة من 04 أشخاص (الام و ثلاثة بنات) لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 07 و 35 سنة ، تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى المسيلة.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين بضيق في التانس كذلك جراء استنشاق أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي بوخضرة 03، بلدية و دائرة البوني ولاية عنابة.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 24 و 67 سنة ، تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البوني.

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