تسمم 7 أشخاص بالغاز في تلمسان

أصيب 7 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بلدية و دائرة تلمسان، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه انه تم التدخل على الساعة 02سا50د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بلدية و دائرة تلمسان.

حيث خلف الحادث تسمم 07 أشخاص، لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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