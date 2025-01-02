إعــــلانات
أخبار الجزائر

تسمم 7 أشخاص بالغاز في تلمسان

بقلم عايدة.ع
تسمم 7 أشخاص بالغاز في تلمسان
  • 138
  • 0

أصيب 7 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بلدية و دائرة تلمسان، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه انه تم التدخل على الساعة 02سا50د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بلدية و دائرة تلمسان.

حيث خلف الحادث تسمم 07 أشخاص، لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4U4Vh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر