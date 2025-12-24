تسمم 7 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية غليزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية غليزان، اليوم، على الساعة 14:44، من أجل إسعاف سبعة أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء. وذلك بحي القرابة ببلدية ودائرة غليزان.

وأوضح بيان للحماية المدنية على منصة الفايسبوك أن الضحايا كانوا يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية. لهم في عين المكان. قبل نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وتجدد الحماية المدنية دعوتها للمواطنين إلى ضرورة التهوية الجيدة للمنازل، والمراقبة الدورية لأجهزة التدفئة وسخانات الماء. مع تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون تفادياً لمثل هذه الحوادث الخطيرة.