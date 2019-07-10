تسمم 70 شخصا تتراوح أعمارهم من عامين إلى 15 سنة في سطيف

تعرّض 70 شخصا إلى تسمم غذائي، في عين لحجر التابعة لولاية سطيف، حسب ما أعلنت عنه المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وأفادت المنظمة، أن فور وصول المعلومة تواصل رئيس المكتب الولائي مع مدير الصحة الذي لم يرد على الهاتف.

وأضافت المنظمة،أن رئيس المجلس الشعبي البلدي، أكد لرئيس المكتب الولائي، أنه تم التكفل بكل الحالات التي تتراوح أعمارهم،من عامين إلى 15 سنة.

وفي ذات السياق، تم توقيف التزويد بمياه الشرب احترازيا، إلى حين صدور التحاليل المخبرية.

وأشارت المنظمة، إلى أن الوجبة المشتركة، بين الحالات هي البطيخ والمثلجات.