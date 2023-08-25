تسمم 8 أشخاص تناولوا وجبة عشاء في عرس بباتنة

سجلت ليلة أمس المصالح الصحية لدائرة تازولت بولاية باتنة تسمم جماعي، تعرض لها 8 أشخاص، رجل و7 نساء، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و95 سنة.

وظهرت على الضحايا أعراض التسمم عقب تناولهم وجبة عشاء في عرس ببلدية تازولت.

ليتم نقلهم إلى عيادة المدينة ثم تم تحويلهم الى المستشفى الجامعي.

وكان رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة قد صرح للنهار أن مستشفيات الولاية لم تسجل خلال شهري جوان وجويلية إلا 42 حالة تسمم فقط.

وهو تراجع كبير في عدد حالات التسممات الغذائية مقارنة بالسنوات الماضية.

وقد أرجع متتبعون أن اسباب هذا التراجع يعود الى وعي المواطنين والتجار معا. الذين تحسنت سلوكياتهم الاستهلاكية والتجارية بشكل كبير.