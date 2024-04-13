تسمم شخصين بالغاز في الدار البيضاء بالعاصمة 

تعرض شخصين اليوم إلى تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المرجل (chaudiere ) بولاية الجزائر.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 14سا و30دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المرجل (chaudiere ) بحي الخطوط الجوية بلدية ودائرة الدار البيضاء.

وخلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى الاولى تبلغ من العمر 17 سنة فاقدة للوعي. والاخرى 42 سنة حالتها مستقرة تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي .