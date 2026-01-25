تسمم امرأتين بغاز أحادي أكسيد الكربون بسطيف

سجّلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف، مساء اليوم، حادثتي تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، على مستوى حي البساتين ببلدية ودائرة بوقاعة.

وأفادت المصالح ذاتها بأن وحدات الإسعاف تدخلت في حدود الساعة 17سا و48 دقيقة، من أجل إسعاف شخصين تعرّضا للتّسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجل داخل مسكنهما.

وخلّف الحادث إصابة امرأتين تبلغان من العمر 27 و52 سنة، تعانيان من ضيق في التنفس. تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في عين المكان، قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.