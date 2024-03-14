تسمم 3 أشخاص بالغاز  المنبعث من سخان الماء بقسنطينة

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بولاية قسنطينة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 21سا و15د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الدقسي عمارة 4.

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 26 سنة و43 سنة. تم تقديم لهم الاسعافات الاولية بعين المكان ونقل ضحيتين إلى المستشفى الجامعي قسنطينة. كما نقلت ضحية واحدة من طرف خواص.