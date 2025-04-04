تسمم 3 أشخاص بالغاز في البويرة

تعرض زوال اليوم بولاية البويرة ثلاثة أشخاص إلى تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد تتدخل أفرادها في حدود الساعة 14:11 دقيقة بحي 270 مسكن الريش، بلدية ودائرة البويرة، بعد بلاغ عن حالات إغماء في منزل بسبب تسرب الغاز المنبعث من سخان الماء.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و40 سنة، ظهرت عليهم أعراض التسمم كالدوار والغثيان، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى البويرة لمتابعة العلاج.