تسمية الحي العسكري 332 مسكن بزرالدة في العاصمة بإسم الشهيد موسى رحالي

أشرف اليوم اللواء رئيس أركان الحرس الجمهوري يشرف على مراسم تسمية الحي العسكري 332 مسكن بزرالدة في الجزائر العاصمة باسم الشهيد موسى رحالي. وهذا بمناسبة الذكرى الـ 61 المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. كما جرت مراسيم التسمية بحضور عائلة الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة.

وتدخل هذه المبادرة وفي إطار تسمية المباني وهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي ثورتنا المجيدة.

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تسمية مديرية المصلحة الإجتماعية لوزارة الدفاع بإسم المجاهد المرحوم بلخير بخوش

أشرف اللواء بن بيشة محمد الصالح، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، على مراسم تسمية مقر مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت تسمية مقر مديرية المصلحة الاجتماعية للوزارة باسم المجاهد المرحوم بلخير بخوش. كما حضر المراسم، مديرين مركزيين وإطارات سامية في وزارة الدفاع الوطني.

وجاء هذا، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الواحدة والستين (61) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتسمية هياكل ووحدات الجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي الثورة التحريرية.

هذا وبعد مراسم الاستقبال، قام اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني مرفوقا بمدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بتدشين اللوح التذكاري للمديرية. ويحمل اللوح التذكاري للمديرية، اسم المجاهد المرحوم بلخير بخوش. كما حضر المراسم، أفراد من عائلة المرحوم.

وزار اللواء بعدها معرضا للصور التاريخية المخلدة لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960. بالإضافة إلى عرض بالصور لمختلف المرافق الخدماتية والهياكل الاجتماعية التي تدعم بها الجيش الوطني الشعبي.

كما قام اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في الأخير، بتكريم عائلة المجاهد المرحوم وتسليمهم هدايا رمزية.