وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على إطلاق تسمية الدفعة الـ57 من التكوين الأساسي باسم الرئيس الراحل المجاهد اليامين زروال.

وخلال ترؤسه بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين” مراسم حفل تخرج الدفعات السنوي 2026. أشرف رئيس الجمهورية على تقليد الرتب وتسليم الشهادات على المتفوقين الأوائل. كما سلّم الشهادة للمتفوق الأول من ضباط دورة الماستر.

من جهته، قلّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رتبة ملازم للمتفوق الأول من التكوين الأساسي ويسلمه سيف الأكاديمية. كما سلّم الشهادة للمتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي من الدول الصديقة والشقيقة.

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