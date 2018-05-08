تسمية الفوج الأول مظليين مغاوير باسم الشهيد “لغرور عباس”بالناحية العسكرية 5

تـــم اليوم الثلاثاء تسمية الفوج الأول مظليين مغاوير بالناحية العسكرية الخامسة باسم الشهيد “لغرور عباس”.

في حفل ترأس مراسمه اللواء حمبلي نور الدين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون لمجازر 08 ماي 1945 .

وبحضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

ولد الشهيد “لغرور عباس” في 23 جوان 1926بدوار أنسيغة ولاية خنشلة، انخرط في حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية بجناح المنظمة السرية.

ولما تشكلت اللجنة الثورية للوحدة والعمل سنة 1954 كان من أقطابها حيث قام بتنظيم وحدات فدائية شبه عسكرية وتدريبها على استخدام الأسلحة والمتفجرات وحرب العصابات، وبعد اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954 عين قائد منطقة الأوراس، كما ترأس الاجتماع التاريخي بعين السيلان بحمام الصالحين، خاض عدة معارك ضد قوات العدو منها معركة تافسورة 1955، معركة الزاوية 1956، ومعركة البياضة 1956، سقط في ميدان الشرف سنة 1957.