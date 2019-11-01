تسمية الفوج 151 للمدفعية المضادة للدبابات بتندوف باسم الشهيد علالي طيب

أشرف اللواء قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، اليوم، على مراسم تدشين تسمية الفوج 151 للمدفعية المضادة للدبابات باسم الشهيد “علالي طيب”.

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة والستين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وتنفيذا لقرار الفريق، رئيس أركان الجيش، بتسمية الهياكل والمنشآت العسكرية بأسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة، عرفانا بتضحياتهم العظيمة وتخليدا لمآثرهم وبطولاتهم المشرفة في وجه الإستعمار الفرنسي الغاشم.

الحفل بحضور أفراد من عائلة الشهيد، حيث تطرق قائد الفوج في كلمته إلى التذكير بتضحيات الشهيد وعرض سيرته النضالية الحافلة، و تم تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد بالمناسبة .