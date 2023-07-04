تسمية الفوج 40 للنقل للفرقة 40 مشاة ميكانيكية باسم الشهيد خرمان رحال ببشار

أطلق اسم الشهيد خرمان رحال على مقر الفوج 40 للنقل للفرقة 40 مشاة ميكانيكية ببشار/ ن ع3 . حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، “أنه مواصلة لتسمية وحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة، أشرف السيد قائد الفرقة 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة، يوم 03 جويلية 2023، على مراسم تسمية الفوج 40 للنقل للفرقة 40 مشاة ميكانيكية باسم الشهيد ” خرمان رحال ”، بحضور إطارات الناحية وأفراد من عائلة الشهيد.”