تسمية الفوج 782 للرماة المغاوير بالاغواط باسم الشهيد بن جلول بن عزوز

تم، تسمية مقر الفوج 782 للرماة المغاوير المطاريين بالاغواط ، الناحية العسكرية الرابعة، باسم الشهيد بن جلول بن عزوز.

التسمية جاءت خلال حفل ترأس مراسمه اللواء علايمية حسان قائد الناحية العسكرية الرابعة.

الحفل عرف حضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة والسلطات المحلية لولاية الاغواط وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد البطل في الكفاح، ليتم في ختام المراسم تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد بن جلول بن عزوز.

ولد الشهيد بن جلول بن عزوز إبن منصور ومحواثة خيرة، ببلدية قلتة سيدي سعد، نواحي آفلو ولاية الأغواط سنة 1933 ، نشأ في أسرة فقيرة تمارس الفلاحة وتربية المواشي.

إنخرط بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وإلتحق بجيش التحرير الوطني سنة 1959 ببلدية بريدة وشارك الشهيد في عدة معارك وإشتباكات بجبال القعدة إلى غاية إلقاء القبض عليه من طرف قوات المستعمر في أواخر سنة 1961 ، رفقة الشهيدين عويسي العربي وتربي أحمد رحمهم الله.

بعد الإستنطاق والتعذيب حملوه على متن مروحية حربية توجهت بهم نحو منطقة الشوف ببلدية البيضاء أين تم رميهم من المروحية حيث أستشهد في نفس السنة 1961.