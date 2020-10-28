تسمية الكتيبة 527 للمشاة المستقلة بتبسة باسم الشهيد “سلطان براكني”

الوطني
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تسمية الكتيبة 527 للمشاة المستقلة بتبسة باسم الشهيد “سلطان براكني”
بقلم خالد زوبيري

أطلق إسم الشهيد “سلطان براكني”، اليوم الأربعاء، على الكتيبة 527 للمشاة المستقلة بتبسة.

وجرى ذلك في حفل ترأس مراسمه اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة نيابة عن اللـواء قائد الناحية العسكرية الخامسة، بحضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية.

وقد تم في ختام الحفل تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

وتجدر الإشارة، إلى أن الشهيد سلطان براكني ولد سنة 1936 بأولاد سيدي عبيد بتبسة، وانخرط في العمل العسكري لدى صفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956، بالولاية التاريخية الأولى المنطقة السادسة.


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